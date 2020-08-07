"Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности пассажиров

Акционерное общество "Укрзализныця" после случая с избиением женщины в купе поезда разработало комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.



Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.



По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, реализация программы начнется в сжатые сроки.



"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - сообщил он.



По словам Юрика, указанная программа будет представлена на следующей неделе (10-16 августа).



"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - резюмировал он.

