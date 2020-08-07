Кличко предупреждает, что Киев может вернуться к строгому карантину

Киевский городской голова Виталий Кличко предупредил, что столица может вернуться к жесткому карантину в случае резкого всплеска заболевания COVID-19, чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных.



Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Кличко заявил на брифинге 7 августа.



"Я обращаюсь ко всем: не игнорируйте, пожалуйста, угрозу. Речь идет о вашем здоровье и вашей жизни. Ситуация с распространением вируса, к сожалению, ухудшается, и это не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к жестким ограничениям, чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных ", - подчеркнул Кличко.



Мэр также призвал соблюдать ограничительные мероприятия.



"Защитную маску носят не в кармане, а на лице, надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и пользоваться антисептиком", - подчеркнул он.



Как сообщалось, за прошедшие сутки еще у 186 жителей столицы обнаружили коронавирус. В частности, вспышку коронавируса зафиксировали в одной из пекарен "Киевхлеба". Там COVID-19 обнаружили у 37 человек.



В Украине по состоянию на 7 августа лабораторно подтвержден 78 261 случай COVID-19, из них за сутки - 1453.

