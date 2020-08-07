Египет ужесточил правила въезда для туристов

Египет ужесточил правила въезда для туристов в связи с ростом количества заболеваний коронавирусом в мире. В частности, выезд за пределы курортов будет разрешен лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.



Об этом сообщает Al Balad.



Ограничения не коснуться таких курортов как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам и Мерса-Матрух. Для въезда в остальные города туристам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до въезда.



Новые правила въезда вступают в силу с 8 августа.

