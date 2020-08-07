Коломойский отверг обвинения США

Бизнесмен Игорь Коломойский отвергает обвинения США в отмывании денег ПриватБанка. Обвинения американцев он прокомментировал в пятницу, 7 августа, Украинской правде.



"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке. Все иное категорически отвергается", - сказал он.



Накануне Минюст США обвинил Коломойского в хищении и отмывании миллиардов долларов ПриватБанка.



По данному делу в США решили конфисковать два здания Коломойского, рыночная стоимость которых составляет 70 миллионов долларов.

