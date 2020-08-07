Количество сообщений о домашнем насилии в Украине выросло на 40%

За первое полугодие 2020 года в Национальную полицию поступило более 101 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает корреспондент УНН.



"В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались несколько в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию "102" относительно домашнего насилия в период карантина... Количество вызовов, по сравнению с прошлым годом выросло", - сказала Екатерина Павличенко.



По ее словам, это является свидетельством того, что люди стали больше знать и больше понимать, что такое домашнее насилие, куда надо обращаться и как реагировать.



"Количество заявлений и сообщений, которые поступили уже за 6 месяцев этого года, превышает 101 тыс. Это на 40% больше, по сравнению с прошлым годом", - добавила Екатерина Павличенко.

