Украинцам напомнили о необходимости покинуть Румынию до 12 августа

Срок пребывания иностранцев в Румынии истекает 12 августа. Об этом сообщает Посольство Украины в Румынии в пятницу, 7 августа.



Как распорядилось румынское правительство, право на пребывание в стране, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.



"Уважаемые граждане Украины. Обращаем ваше внимание, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, и когда не будут применяться санкции или ограничительные меры, - до 12 августа 2020 года", - сказано в сообщении.



Отметим, что Румыния входит в список стран красной зоны, поэтому украинцам после возвращения из Румынии придется находиться 14 дней в изоляции по задекларированному адресу, или в обсервации в специальных заведениях.

