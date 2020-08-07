Премьер-министр Венгрии назвал нелегалов биологической угрозой

Нелегальная миграция несет серьезные риски для национальной безопасности Венгрии. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.



"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу", - подчеркнул он.



По словам Орбана, отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому властям проще закрыть границы на время эпидемии COVID-19.



"Не все, но некоторые из них могут быть носителями коронавирусной инфекции", - пояснил венгерский премьер.

