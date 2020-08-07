Свитолина отказалась от участия в US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила отказаться от участия в Открытом чемпионате США.



Об этом теннисистка сообщила в Instagram.



Открытый чемпионат США стартует 31 августа. Турнир пройдет при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19.



"Учитывая ситуацию я решила не участвовать в US Open 2020. ⁣Хочу поблагодарить организаторов и WTA за то, что они дали игрокам шанс сыграть, а болельщикам возможность посмотреть это замечательное событие. Я понимаю и уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы турнир прошел в безопасной среде, но я не могу комфортно отправиться в США и подвергнуть команду и себя большому риску. ⁣Успехов всем! До следующего года!" - написала Свитолина.

