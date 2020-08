У фильма «Грязные танцы» будет продолжение

Кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма «Грязные танцы». Об этом сообщает The Guardian.



В съемках примет участие Дженнифер Грей, 33 года назад исполнившая в «Грязных танцах» главную роль Фрэнсис Хаусман по прозвищу «Бэби».



В продолжении Грей выступит не только как актриса, но и как исполнительный продюсер. Ее партнер по оригинальному фильму, Патрик Суэйзи, умер в 2009 году в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы.



«Это будет именно то романтическое, ностальгическое кино, которого так ждали фанаты франшизы и которое сделало первую часть самым кассовым фильмом в истории студии», — рассказал гендиректор Джон Фельтхеймер.



Оригинальный фильм собрал в мировом прокате $214 миллиона при бюджете в $6 миллиона.



Детали сюжета пока не сообщаются, однако известно, что режиссером станет Джонатан Левин («Тепло наших тел»).



Главная песня фильма (I've Had) The Time of My Life получила «Оскар» и «Золотой глобус», а ключевая сцена, в которой главные герои фильма танцуют под эту песню, стала неотъемлемой частью поп-культуры.



В 2004 году вышел фильм «Грязные танцы: Гаванские ночи» — альтернативное продолжение с Диего Луной и Ромолой Гараи в главных ролях, действие которого происходило на Кубе в 1958 году.