Ученые победили два типа рака простаты, включая самый агрессивный

Новое средство против рака простаты - DpC - смогло справиться с двумя проблемами сразу: с распространением опухоли и ее устойчивостью к терапии, передает Xinhua со ссылкой на Университет Гриффита. Известно, что рак простаты зависит от андрогенов - тестостерон делает клетки рака очень агрессивными и ускоряет их распространение.



Одна из проблем современных методов лечения заключалась в том, что даже у пациентов, которые подверглись кастрации (удалению яичка) для снижения уровня тестостерона (андрогена), раковые клетки все еще могли расти, потому что в клетках рака простаты есть и другие пути (андроген-независимые пути), не требующие тестостерона. Андроген-независимые опухоли очень трудно лечить.



Средство DpC борется как с андроген-зависимыми, так и с андроген-независимыми опухолями. Оно подавляет активность рецепторов андрогенов, что имеет решающее значение для преодоления развития резистентности рака простаты. К тому же, "отключение" рецепторов андрогена заметно снижает уровень простатического специфического антигена (ПСА), что предотвращает распространение раковых клеток.

