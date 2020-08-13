Lionsgate анонсировала пятую часть «Джона Уика»

Сценаристы уже работают над пятой частью «Джона Уика», сообщает Deadline со ссылкой на главу киностудии Lionsgate Джона Фелтхеймера.



Съемки планируют начать в 2021 году, после завершения работы над четвертой частью. Никаких других подробностей, в том числе имя режиссера или предполагаемую дату релиза, Фелтхеймер не озвучил.



Премьера четвертой части «Джона Уика» запланирована на 27 мая 2022 года.



Главную роль в фильмах франшизы играет Киану Ривз, который сейчас занят в съемках четвертой части «Матрицы». Картина должна была выйти в один день с четвертой частью «Джона Уика», 21 мая 2021 года, но коронавирус внес коррективы в эти планы. Фанаты с большим воодушевлением восприняли новость о «Дне Киану Ривза» и уже пытались решить, какой же фильм с любимым актером стоит посмотреть в первую очередь.



Предыдущая глава истории Джона Уика вышла в 2019 году. И в ожидании новой части можно пересмотреть трейлер к третьему фильму.





