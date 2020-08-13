Носители синдрома Дауна имеют встроенную защиту от раковых опухолей

В ходе изучения генома лиц с синдромом Дауна ученые обнаружили несколько десятков генов, которые защищают носителей синдрома от твердых злокачественных опухолей (например, рака груди, легких, прямой кишки), правда, одновременно ухудшая работу сердца и мышц. Как отмечает ТАСС, данное открытие ученые надеются использовать для создания продвинутой противораковой терапии у людей без синдрома.



Напомним: характерные симптомы синдрома Дауна, включая слабоумие, вызваны наличием лишней копии 21-й хромосомы. Анализ тканей носителей синдрома показал присутствие 30 участков в 21-й хромосоме, чья активность в результате ее удвоения не повышалась, а снижалась. Данные участки связывались с нарушениями в росте мышечных клеток и соединительной ткани, а также с высокой стойкостью носителей к твердым опухолям.



По мнению специалистов, росту опухолей мешают те же нарушения в работе генов, которые отвечают за миграцию клеток, формирование новых сосудов и рост соединительной ткани, что и мышцам носителей. Также были выделены несколько десятков генов, связанных с работой иммунитета. На фоне удвоения 21-й хромосомы их активность возрастала. Вероятно, эти гены тоже спасают от твердых опухолей.

