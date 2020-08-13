Появился трейлер новой российской комедии "‎Хандра"‎

Фильм рассказывает историю трех друзей, проживающих самый сложный, странный и смешной день своей жизни. На их пути встречаются банда киргизов-заговорщиков, гинеколог-сексист, травматолог-феминистка, омоновцы-глицинисты и кинопродюсер, предавший Родину.



Главные роли исполнили Данила Якушев, Михаил Тройник и Кирилл Ковбас. Их напарниками по площадке стали Анна Чиповская, Равшана Куркова и Иван Янковский.



Премьера картины состоится 12 сентября на фестивале «‎Кинотавр"‎, а в большой прокат фильм выйдет 1 октября.





