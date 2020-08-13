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- Появился трейлер новой российской комедии "‎Хандра"‎
Появился трейлер новой российской комедии "‎Хандра"‎
Фильм рассказывает историю трех друзей, проживающих самый сложный, странный и смешной день своей жизни. На их пути встречаются банда киргизов-заговорщиков, гинеколог-сексист, травматолог-феминистка, омоновцы-глицинисты и кинопродюсер, предавший Родину.
Главные роли исполнили Данила Якушев, Михаил Тройник и Кирилл Ковбас. Их напарниками по площадке стали Анна Чиповская, Равшана Куркова и Иван Янковский.
Премьера картины состоится 12 сентября на фестивале «Кинотавр", а в большой прокат фильм выйдет 1 октября.
Источник: Esquire
13:31