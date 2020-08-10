"Газпром" второй месяц подряд продает газ себе в убыток

Средняя таможенная стоимость экспорта российского газа в Европу в июне 2020 года упала до 82 долларов за 1 тысячу кубометров. Это ниже цены уровня безубыточности "Газпрома".



Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России.



По данным таможни, в мае экспортная цена газа оставляла 94 долларов за 1 тысячу кубометров, в апреле - 109 долларов, в марте - 125 долларов, в феврале - 143 долларов, в январе - 162 доллара.



По оценке агентства Fitch Ratings, уровень безубыточности поставок российского газа в Европу составляет 105 долларов за 1 тысячу кубометров (себестоимость добычи, НДПИ, транзит по территории России, транспортировка до европейских рынков).



В итоге экспортная выручка "Газпрома" за первое полугодие 2020 года составила 11,3 млрд долларов, что на 52,2% меньше, чем годом ранее.

