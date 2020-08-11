МОЗ включило ряд курортных стран в "красный" список

Министерство здравоохранения включило Грецию, Болгарию, Черногорию в перечень стран "красной" зоны по риску заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минздрав. В обновленный перечень "красных" стран также попали Польша и Румыния.

Вместе с тем к "зеленой" зоне отнесены Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия.



Согласно новому перечню, в Украине за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет 38,10 человек на 100 тыс. населения. Украина входит в "зеленую" зону.



Прибывающие в Украину из стран "красной" зоны обязаны пройти 14-дневный карантин.