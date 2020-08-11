СК Белоруссии возбудил более 20 уголовных дел о массовых беспорядках

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков 9 августа, по подозрению в совершении этих преступлений задержаны более 80 человек, говорится в сообщении ведомства.



"Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам (беспорядков - ред.) в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: статья 293 (массовые беспорядки), часть 2 статьи 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения), статья 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), часть 1 статьи 339 (хулиганство), статья 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)", - говорится в сообщении.



В СК отметили, что санкции по некоторым статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.



"В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них – молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - заявляет ведомство.

