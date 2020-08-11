Торговля Украины с РФ упала вдвое с начала года

В первом полугодии 2020 года оборот торговли между Украиной и Россией сократился на 46% и составил 3,545 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.



За этот период экспорт из РФ на Украину составил 1,819 миллиарда долларов (падение на 56,1%), импорт в Россию из Украины - 1,726 миллиарда (-28,9%).



Доля Украины в общем обороте внешней торговли России снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.



Отметим, в июне налогооблагаемый импорт на Украину составил $3,65 млрд, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.



В целом за полгода объем внешней торговли Украины снизился на 9% и составил 47,223 млрд долларов.

