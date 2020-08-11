Профессиональная ультразвуковая чистка зубов в Ирпене

Как известно, регулярная гигиена полости рта – это залог крепкого здоровья зубов и дёсен на долгие годы. Тем не менее, существуют определенные физиологические процессы в организме человека, которые неподвластны стандартной механической чистке зубов щеткой, нитью и даже использованию антисептических ополаскивателей. Сегодня речь пойдет об отложении зубного налёта и камнеобразования. В нашей полости рта в норме существуют условно-патогенные бактерии, которые питаются микроскопическими остатками пищи. Вдобавок ко всему, современный режим питания и различные продукты, содержащие красители, сильные кислоты и соли, только усугубляют этот процесс. В итоге гремучая смесь из остатков пищи, погибших микроорганизмов, солевых отложений медленно формирует зубные камни, в особенности в местах, труднодоступных для чистки щеткой. Ультразвуковая чистка зубов от липкого налёта и твердых зубных камней пользуется популярностью уже много лет. А всё благодаря множеству преимуществ, которыми обладает метод ультразвуковой чистки. Если вы бы хотели испытать все достоинства ультразвуковой чистки зубов, мы рекомендуем обратиться в стоматологическую клинику «My Smile» в городе Ирпень.

Ультразвуковая чистка зубов в клинике «My Smile»

Команда опытных специалистов клиники «My Smile» уже несколько лет активно использует метод ультразвуковой чистки зубов в Ирпене, и показывает действительно потрясающие результаты. Механизм действия УЗ- чистки основан на высокочастотном воздействии ультразвука на поверхность зуба с одномоментной подачей тонкой струи воды под давлением.

Благодаря уникальному свойству ультразвука даже самые твердые зубные отложения быстро расщепляются на мелкие частицы и смываются водой. Интересно, что живые ткани зуба при этом не повреждаются. Кроме удаления налёта и камней ультразвуковая чистка зубов позволяет осветлить зубной ряд на несколько тонов, поэтому данная процедура отлично комбинируется с отбеливанием.







Почему стоит обратиться в клинику «My Smile»?

· Грамотные специалисты с большим опытом работы;

· Оборудование последнего поколения;

· Качественный сервис;

· Первая консультация – бесплатно;

· Процедура проходит абсолютно безболезненно;

· Полная очистка зубов и осветление эмали всего за 30-60 минут;

· Ультразвуковую чистку можно проводить детям, но только после предварительной консультации стоматолога;

· Эффект чистых зубов сохраняется в течение 12 месяцев.

Как записаться на приём и ультразвуковую чистку зубов?