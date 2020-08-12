В Минске оценили ущерб от протестов

Власти Минска оценивают ущерб от протестов в городе в полмиллиона белорусских рублей, сообщает в среду, 12 августа, tut.by.



Как заявляют в Мингорисполкоме, приблизительно столько стоят 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса.



"В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт. Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность", - говорится в сообщении.



Жителей города призывают не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов.

