В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

В Харькове переименовали станцию метро. Так станция "Московский проспект" была переименована в "Турбоатом".



Об этом сообщает пресс-служба метрополитена города.



Указано, что станцию переименовали во исполнение решения № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" Харьковского городского совета от 16 октября 2019 года. Ее переименовали с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды



"Уважаемые харьковчане и гости города! Информируем, что завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", - сказано в сообщении метрополитена.

