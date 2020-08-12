Линкявичюс: Тихановская записывала видео не в Литве, будет новое заявление

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записывала свое видео обращение за пределами Литвы. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в комментарии Радио Свобода, передает УНН.



"Что же, вы понимаете, что когда человек принимает решение под давлением, все сказанные (им - ред.) слова не могут быть восприняты буквально", - сказал Линкявичюс.



Он добавил, что Литва решила принять Тихановскую, чтобы обеспечить ее безопасность, "потому что был элемент опасности".



"Мы можем только судить, что она не имела много выбора: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими", - заявил министр.



Линкявичюс также отметил, что соперница президента Беларуси на выборах сделает еще одно заявление в ближайшее время.



"Разговаривал со Светланой Тихановско1. Она в хорошем настроении. Она выступит в ближайшее время", - написал министр в своем Twitter.

