На дорогах Украины установят более 200 камер автофиксации

На государственных дорогах Украины до конца 2020 года Министерство инфраструктуры планирует установить более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Экономической правде, которое было опубликовано в среду, 12 августа.



"До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - сказал министр.



Он отметил, что благодаря автофиксации идет на спад число нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.



"Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - подчеркнул Криклий.



Он добавил, что "люди оказались морально готовы к этой системе", хотя он ожидал противодействие в этом вопросе.

