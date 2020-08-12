На протестах в Беларуси пострадал пятилетний ребенок

В городе Гродно в Беларуси силовики протаранили автомобиль, в котором была пятилетняя девочка. У нее рассечен лоб и наложено четыре шва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.BY.



"Вечером 11 августа всей семьей ехали с Девятовки в Ольшанку - это два микрорайона, расположенные в разных концах города. Центр Гродно был перекрыт, поэтому они решили поехать по улице Советских пограничников. Там, у кольца, проходила акция протеста автомобилистов: они громко сигналили. Что было дальше, Инна не понимает до сих пор", - говорится в сообщении со ссылкой на слова матери девочки Инны Череухо.



По словам Череухо, впереди них были Skoda и микроавтобус.



"Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус - и тот поворачивается боком. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали ОМОНовцы начали бить машину дубинками - лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар", - рассказала Череухо.



Сообщается, что когда Инна повернулась, чтобы посмотреть, что с дочкой, увидела, что она уже истекала кровью.



"Врач наложил девочке четыре шва - у нее рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб", - отмечается в сообщении со ссылкой на мать девочки.

