В Киеве из-за Ван Дамма будут перекрывать движение

В августе на ряде столичных улиц будут ограничивать движение в связи со съемками художественного фильма The Last Mercenary.



Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168.



Как сообщается, фильм будет с участием актера Жан-Клода Ван Дамма производства компании NETFLIX.



Как передает пресс-служба КГГА, в частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:



12 августа с 05:00 до 14:00:



на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)



14 августа с 05:00 до 21:00:



на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улице;



17 августа по 05:00 до 18:00:



на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улице.



17 августа по 14:00 до 21:30:



на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице.



18 августа с 05:00 до 14:00:



на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).



25 августа с 05:00 до 21:00:



на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице.



Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

