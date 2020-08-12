Суд обязал Apple выплатить $506 миллионов за умышленное нарушение патента

Суд Техаса обязал компанию Apple выплатить $506 млн компании Optis Wireless Technology в виде лицензионных отчислений за нарушение патентов на 4G в iPhone и на других устройствах.



Об этом сообщает Bloomberg.



В частности, суд установил, что компания Apple умышленно нарушила пять патентов на использование технологии. Из-за того, что нарушение было умышленным, окружной судья может втрое увеличить штраф по сравнению с установленной присяжными суммой, отмечает издание.



В ходе разбирательства истцы — компания Optis и ее партнеры по делу, Panoptis Patent Management и Unwired Planet LLC — утверждали, что смартфоны, часы и планшеты Apple, работающие по стандарту сотовой связи LTE, используют их технологии.



В Apple патенты компаний считают недействительными и обещают подать апелляцию.



«Подобные судебные иски со стороны компаний, которые накапливают патенты просто для того, чтобы преследовать отрасль, служат только для подавления инноваций и нанесения вреда потребителям», — отметили в Apple.

