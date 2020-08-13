Верховный комиссар ООН призвала освободить задержанных во время протестов в Белоруссии

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех, кто был, по ее словам, незаконно задержан во время несанкционированных акций протеста после президентских выборов в Белоруссии. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в среду.



"Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение ущерба", - отметила Бачелет.



В сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивается, что в этом контексте Бачелет "призвала к незамедлительному освобождению всех тех, кто был незаконно помещен под стражу". Согласно имеющимся у Бачелет сведениям, "за последние три дня [в Белоруссии] было задержано приблизительно более 6 тыс. человек, включая случайных прохожих и несовершеннолетних", отмечается в заявлении.



Вместе с тем в нем ничего не сказано о применении участниками протестных акций бутылок с зажигательной смесью и нападениях на сотрудников правопорядка. Ответственность за происходящее возложена исключительно на власти Белоруссии. В заявлении говорится о том, что верховный комиссар ООН "осудила насильственные меры властей Белоруссии в ответ на акции мирных протестов". Согласно ее интерпретации событий, после оглашения предварительных результатов воскресных выборов "вспыхнули главным образом мирные протесты, вслед за которыми последовали жесткие меры сил безопасности".



В заявлении содержится ссылка на некие сообщения, источник которых не называется, о том, что "сотрудники полиции безосновательно и чрезмерно применяли силу в отношении, как правило, мирных протестующих". "По крайней мере 250 человек получили травмы, а один участник протестов погиб при неустановленных обстоятельствах", - говорится в заявлении. Как в нем подчеркивается, Бачелет призвала к "своевременному, тщательному, независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека" в Белоруссии.



"Я напоминаю правительству Белоруссии об абсолютном запрете пыток и других видов жестокого обращения в отношении задержанных", - отметила верховный комиссар, вновь сославшись, не называя источники, на "сообщения о ненадлежащем обращении во время и после задержаний". Бачелет, кроме того, выразила обеспокоенность "периодическим отключением интернета, начиная с воскресенья, а также блокировкой платформ социальных медиа, новостных сайтов и сайтов неправительственных организаций". При этом журналисты, освещавшие события, "подверглись притеснениям и в некоторых случаях нападениям", утверждала она. Под стражу было помещено, как следует из заявления Бачелет, "более 50 репортеров и блогеров".



