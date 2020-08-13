Асад считает, что США нужны террористы на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты нуждаются в том, чтобы на Ближнем Востоке действовали экстремисты, в том числе террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом, как сообщило сирийское агентство SANA, заявил в среду президент Сирии Башар Асад.



"Соединенным Штатам нужны террористы в [ближневосточном] регионе, особенно "Исламское государство", - сказал он, выступая перед депутатами нового состава Народного совета (парламента) Сирии. По словам Асада, с помощью антисирийского "Закона Цезаря" Вашингтон "намерен оказывать поддержку террористам".



Как считает сирийский президент, санкции США, вводимые в отношении Дамаска по "Закону Цезаря", "являются новым этапом эскалации агрессии против Сирии".



По словам Асада, введение Соединенными Штатами нового пакета санкций против Сирии поощряет террористические группировки. "Бойкот Вашингтона открывает новый этап психологической войны против Сирии, он нацелен на поддержку террористов, без которых США не могут обойтись", - подчеркнул сирийский лидер.



Он указал, что администрация США пытается с помощью экономических санкций добиться осуществления тех целей, которые ей не удалось достичь в ходе развязанной против Сирии войны. "Практическим ответом на кампанию бойкота должен стать подъем промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиции в малый бизнес, продолжение борьбы с коррупцией", - отметил Асад.



"Закон Цезаря", или "Акт о защите гражданского населения Сирии", был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Этот документ дает вашингтонской администрации право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

