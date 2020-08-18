Новый мощный антибиотик прошел испытания на людях

Экспериментальный антибиотик XF-73 - детище британской компании Destiny Pharma - продемонстрировал убедительные промежуточные результаты третьей фазы испытаний, пишет "Ремедиум". Антибиотик уже доказал свою безопасность для людей. В тестировании приняли участие 75 пациентов, которым было проведено хирургическое вмешательство на сердце. Препарат не вызвал каких-либо серьезных побочных эффектов.



Специалисты использовали так называемую платформу XF. Она дает возможность получать соединения, уничтожающие определенные бактерии, включая устойчивые к обычным антибиотикам штаммы. Сообщается, что последнее исследование проводилось с целью оценки потенциала средства против послеоперационных бактериальных инфекций, вызванных в том числе Staphylococcal aureus.



XF-73 - это синтетическое производное дикатионной формы порфирина. Оно действует через механизм бактериальной клеточной оболочки, который влияет на проницаемость и целостность мембраны, что приводит к высвобождению внутриклеточных компонентов и гибели бактериальных клеток. Препарат активен против всех протестированных штаммов Staphylococcus aureus, включая штаммы, устойчивые к метициллину и штаммы с множественной лекарственной устойчивостью.



Причем, активность средства проявляется максимально быстро. Почти 100% бактерий умирают за пять минут. Что важно, XF-73 имеет низкий потенциал развития бактериальной устойчивости. По мнению ученых, XF-73 обладает активностью против широкого спектра грамположительных бактерий и против ряда грамотрицательных бактерий. Средство убивает даже бактерии в устойчивых биопленках.

