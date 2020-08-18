Джонатан Прайс сыграет роль принца Филиппа в сериале «Корона»

Британский актер Джонатан Прайс, известный по роли Его Воробейшества в «Игре престолов», сыграет принца Филиппа в пятом и шестом сезонах сериала «Корона», сообщает Variety.



В первых двух сезонах эту роль исполнял Мэтт Смит, а затем — Тобиас Мензис. Королеву Елизавету II в продолжении проекта сыграет Имельда Стонтон, а следующей принцессой Маргарет станет Лесли Мэнвилл.



Создатели «Короны», получившей 13 номинаций на премию «Эмми», завершили съемки четвертого сезона в марте. Ожидается, что он стартует на Netflix в конце этого года. Новый сезон посвящен эпохе Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон), а также бурному браку принца Чарльза и принцессы Дианы. Пятый и шестой сезоны перенесут королевскую семью в начало 2000-х.





