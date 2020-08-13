"Свобода" и "Партия Шария" сохраняют шансы попасть в Киевсовет

Пять политический партий прошли бы в Киевский городской совет, если бы выборы проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследований электоральных настроений в Киеве, проведенные компанией "Active Group" в августе и презентованные в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина".



Среди всех избирателей за партию "Удар" готовы проголосовать 16,5%, за "Слугу народа" 15,3%, за "Европейскую солидарность" – 14,7%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 7,2%, за "Победу Пальчевского" – 5,8%, за "Батькивщину" – 4,8%, партию Шария – 4,3%. Остальные политические силы, в том числе "Свобода" (3,4%) и "Голос" (2,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (1,0%), набирают менее 4%.



В то же время среди тех граждан, кто пойдет на избирательные участки и определился со своим выбором, 20,1% поддерживают партию "Удар". За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 18,7%, за "Европейскую солидарность" – 17,9%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 8,8%. 7,1% избирателей поддерживают политическую силу "Победа Пальчевского", 5,8% - "Батькивщину", 5,3% - партию Шария, 4,1% - "Свободу", 3,2% - "Голос", 2,5% - "Единство".



Такие партии как "Сила и честь", "Рідна країна", Радикальная партия Ляшко набирают соответственно 1,9%, 1,6%, 1,2%.



Затруднились ответить на вопрос 15,7%, не пойдут на выборы – 2,3%.



Во время проведения полевых работ в Киеве 1-2 августа 2020 года было опрошено 1204 респондента методом индивидуально интервью. Ошибка выборки составляет при проценте ответов 50% - +/- 2,8%, процент ответов в 25% и 75% - +/- 2,4%, процент ответов в 10% и 90% - +/- 1,6%.

