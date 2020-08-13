В Белоруссии с начала протестов задержали 64 журналиста

В Белоруссии с начала протестов, которые вспыхнули в стране 9 августа после завершения голосования на выборах президента, задержали 64 журналиста. Большинству из них инкриминируют участие в несанкционированной акции.



Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Больше всего задержаний журналистов было в первый день протестов 9 августа - 24 человека. 10 августа задержали 20 журналистов, 11 августа - 12, 12 августа - 8.



Кроме этого, Европейская федерация журналистов призвала международное сообщество отреагировать из-за задержаний представителей СМИ в Белоруссии.



"Десятки журналистов были запуганы и избиты силовиками Белоруссии. Многие задержаны. Местонахождение некоторых до сих пор неизвестно. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ принять срочные меры для прекращения насилия в отношении журналистов и граждан, которые проводят мирные демонстрации", - говорится в заявлении.

