ФБР примет участие в расследовании взрывов в Бейруте

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл во время визита в Бейрут заявил, что ФБР примет участие в расследовании серии взрывов в портовой зоне ливанской столицы, сообщает в четверг Associated Press.



Сотрудники ФБР присоединятся к группе ливанских и международных следователей, чтобы установить причину произошедшего.



Хейл прибыл в Ливан ранее в четверг. Ожидается, что в ходе визита, который продлится еще два дня, он проведет переговоры с ливанскими властями.



Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.



Власти Ливана заявили, что причиной стал взрыв 2,75 тыс. тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Однако пока не удалось определить, из-за чего произошел взрыв.

