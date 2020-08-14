Интернет-мошенники обманули вкладчиков на восемь миллионов гривен

Сотрудники киберполиции Киевской области выявили финансовую "пирамиду" в интернете, организаторы которой присвоили деньги вкладчиков в сумме свыше восьми миллионов гривен. Об этом в четверг, 13 августа, сообщила киберполиция Украины.



По ее данным, трое граждан создали более 10 веб-сайтов, на которых предлагали получать пассивный доход от инвестирования в перспективную компанию.



Администраторы сайтов придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков через криптовалютные и электронные кошельки.



Инвесторы вкладывали не менее $300. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей. От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Среди обманутых как украинцы, так и иностранцы.



Киберполиция выяснила, что офис компании находился в Одессе. Там по результатам обыска изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.



Сейчас следователи устанавливают всех пострадавших от мошенников. Открыто уголовное производство по ст. Мошенничество (ч.4 ст.190 УК).

