Британия ввела двухнедельный карантин для части приезжих

С субботы в Великобритании вводят обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из Франции в связи с высоким уровнем заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шеппс, передает Reuters в пятницу, 14 августа.



В список также попали Нидерланды, Мальта и три другие страны. Испания и Бельгия уже были добавлены туда в предыдущие недели.



"Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос и Арубу из нашего списка туристических коридоров, чтобы снизить уровень инфицирования", - сказал Шеппс.



"Если вы прибудете в Британию после 4 утра субботы из этих пунктов назначения, вам нужно будет самоизолироваться в течение 14 дней", - пояснил министр.

