Заключив соглашение с Израилем, ОАЭ предали Палестину - МИД Турции

В Турции в пятницу подвергли критике соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий МИД.



"Коллективное сознание никогда не простит лицемерия ОАЭ, предавших дело Палестины", - цитирует агентство выдержки из заявления министерства.



В Анкаре заявили, что, таким образом, ОАЭ "проигнорировали волю Палестины".



Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по полной нормализации отношений.



"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в твиттере.



В соглашении говорится, что руководители Израиля и ОАЭ "согласились на полную нормализацию отношений". В частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.



"Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижения мира в ближневосточном регионе", - отмечается в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.



В нем также говорится, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики, здравоохранения, культуры, окружающей среды, учреждения посольств и других сфер.



ОАЭ стали третьей арабской страной, согласившейся установить активные дипотношения с Израилем.

