Украина внимательно следит за развитием событий вокруг российских учений "Кавказ-2020" - Кулеба

Украина внимательно следит за развитием событий вокруг учений ВС России "Кавказ-2020". Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинскому радио", передает УНН.



На вопрос, как Украина на дипломатическом фронте готовится к российским учениям "Кавказ-2020", ведь, по мнению экспертов, они могут стать прикрытием для агрессии, Кулеба ответил: "Знаете, если с 2014 года какой-то опыт сформировался то - это опыт о том, что может произойти что-то в любой момент и ты должен быть всегда готовым к любому развитию событий. Поэтому мы ни преувеличиваем, ни приуменьшаем значения учений "Кавказ-2020". Внимательно следим за развитием событий, работаем с нашими партнерами, так же внимательно будем мониторить маневры Российских вооруженных сил".



По его словам, здесь задача не только для МИДа, а для Минобороны, для украинской разведки - для того, чтобы Украина была готова в военном плане к любому развитию событий.

