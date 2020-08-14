В Днепре при получении взятки задержан ректор университета и его помощник

Правоохранители в г.Днепр разоблачили и задержали ректора высшего учебного заведения и его помощника при получении неправомерной выгоды за беспрепятственное возвращение имущества, находящегося на территории университета.



Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, в четверг, 13 августа, правоохранители задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 тыс. грн.



Сейчас ректора и его помощника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения.



Мероприятия по разоблачению коррупционной деятельности лиц проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.



По данным интернет-издания "Украинская правда", задержан ректор Украинского государственного химико-технологического университета Константин Сухой.

