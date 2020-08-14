Реклама на билбордах в Харькове и по всей Украине

Как повысить спрос на товар или услугу, заполучить доверие целевых потребителей и увеличить прибыль бизнеса? Ответ прост – с помощью рекламы. Она считается двигателем продвижения и положительно сказывается на всех направлениях развития рекламируемой компании. Эффективным каналом раскрутки считается размещение рекламы на крупногабаритных щитах – билбордах. Арендовать билборды в Харькове или в любой части Украины вы можете в рекламном агентстве АйДиМедиа, которое занимается исключительно наружной рекламой и делает это лучше всех. По итогам 2016, 2017 и 2019 годов компания получила награды «Лідер Галузі» и «Компанія Року» среди других рекламных агентств Украины.

Аренда бигбордов в Харькове – правильный подход к продвижению

IDMedia – это рекламное агентство, которое уже свыше 10 лет помогает проводить яркие и незабываемые рекламные кампании, делая бренд узнаваемым и прибыльным. Достигать высоких результатов помогает реклама на билбордах, скроллах, ситилайтах и видеоэкранах. Сотрудники агентства помогут подготовить макет, подобрать схему размещения, напечатать плакат и разместить постеры на заранее утвержденной адресной программе. Комплексный подход к работе оградит вас от лишних забот и незапланированных затрат, а также обеспечит гарантию достижения поставленной цели.

Билборд в Харькове и 3 главных причины почему это работает

Билборд сегодня – это незаменимый элемент современной архитектуры, компонент формирования общего вида улиц, магистралей и действенный инструмент рекламирования товаров, услуг. Но положительный результат продвижения возможен только при соблюдении нескольких требований к оформлению постера:

1. Краткость и четкость. Не смотря на свои крупные размеры, рекламный щит должен содержать минимальное количество графической и текстовой информации. Достаточно 1-2 изображений, основного слогана, емкой рекламной фразы и контактной информации.

2. Контрастность. Текст, размещенный на постере, не должен сливаться с фоном. Оттенки должны быть контрастными.

3. Круглосуточное воздействие, если разместить рекламный щит в правильном месте, где контакт с целевой аудиторией будет максимальный, билборд будет работать в формате 24/7.





Целевой потребитель готов уделить рекламе на бигборде не больше 6 секунд. Задача такого рекламного щита – оперативно зацепить внимание прохожего и в минимальное время предоставить ему продвигаемую информацию. Поэтому от глубокомысленного текста, сложной графики и диаграмм с множеством обозначений лучше отказаться.

Разработать самостоятельно работающий постер для щита 3х6 непросто. Доверять такую работу, а также непосредственное размещение рекламы на билбордах, лучше экспертам.

Где заказать билборд в Харькове?

В IDMedia вы можете арендовать бигборд в Харькове и любом из 800 населенных пунктов Украины в режиме онлайн. Мы рады предложить самое большое покрытие в Украине. Наше агентство предоставляет услуги размещения наружной рекламы комплексно, ограждая своих заказчиков от всех возможных трудностей. Вам необходимо только пройти предварительную консультацию, которая необходима для определения ЦА, постановки целей продвижения, уточнения личных предпочтений. Всем остальным займутся специалисты IDMedia.

Аренда билборда в нашей компании – это ваша возможность оперативно повысить охват целевой аудитории, сделать узнаваемой торговую марку, привлечь новых покупателей и увеличить прибыль бизнеса.

Вы самостоятельно формируете успешность своего дела. Но сформировать его положительный имидж и грамотно составить рекламную кампанию смогут эксперты АйДиМедиа.