Эксперты составили список самых опасных продуктов

Шаурма, котлеты и пирожные с кремом попали в перечень пищевых продуктов, которыми россияне травятся чаще всего, по данным Роспотребнадзора. Как отмечает "Российская газета", ранее в этот "черный список" попадали куриные яйца, соленья, грибы, классические суши, готовый фарш.



Теперь же мнение экспертов поменялось: "Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса, студень".



Самую сильную тревогу вызывают салаты с заправкой майонезом или сметаной, а среди мясных блюд - котлеты, паштеты и рулеты. Наиболее безопасный вариант - готовить все эти блюда дома. Если такой возможности нет, то важно сверять дату и время изготовление продута, а также срок его реализации.



Известно, что сложные салаты и мясные изделия не стоит хранить дольше суток. А кондитерские изделия с кремом обязательно должны храниться в холодильнике. Также, напоминает Роспотребнадзор, не стоит забывать о том, что на плохо вымытых фруктах и овощах остаются возбудители различных инфекций.

