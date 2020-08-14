Кроссовки Джордана продали за $615 тысяч

Редкая модель кроссовок Nike Air Jordan 1 High легендарного баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе Сhristie's за 615 тысяч долларов. Обувь назвали "величайшей", пишет BBC.



Джордан использовал данную модель в выставочной игре 1985 года в Италии.



Представители аукционного дома сообщили, что проданные кроссовки принадлежали американской фирме Stadium Goods. Также в Сhristie's назвали красно-черно белую пару "величайшим" экземпляром исторической обуви Джордана, которая когда-либо выставлялась на аукцион.



Ранее спортивная обувь Air Jordan Майкла Джордана была проданы за $560 тысяч.

