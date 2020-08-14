Покупатели уходят в онлайн: почему все больше украинцев предпочитает шопинг в интернет-магазинах

Стремительное развитие интернет-магазинов оказывает существенное влияние на предпочтения покупателей. Количество украинцев, готовых полностью или частично отказаться от офлайн-покупок в пользу онлайн-шопинга, увеличивается с каждым днем.



Что же мотивирует жителей Украины заказывать гаджеты и многие другие товары в интернете?

Покупки не выходя из дома



Чтобы отовариться в обычном магазине, необходимо потратить несколько часов свободного времени. Неудивительно, что офлайн-шопингу в торговых центрах практически всегда «сопутствует» усталость.

Благо, интернет-магазины позволяют делать покупки не только не выходя из дома, но и не отрываясь от повседневных дел. Заказать новый телевизор, пылесос или мультиварку можно пока готовится еда или же во время просмотра любимого фильма.

Для онлайн-шопинга нужен только телефон, планшет или персональный компьютер с доступом к интернету.

Удобный интерфейс



Все товары в виртуальных каталогах объединены в категории по общим признакам: предназначению и целям использования, визуальным характеристикам или стоимости. Это здорово облегчает процесс поиска нужных устройств и приспособлений.

Так, например интернет-магазин Cecotec предлагает покупателям сразу же при посещении официального сайта перейти в одну из доступных категорий:

техника для уборки;

техника для кухни;

кофешоп;

электротранспорт;

техника для ухода за одеждой;

красота и здоровье.

Адекватные цены



Стоимость товаров в интернет-магазинах в большинстве случаев соответствует цене, заявленной производителями. К тому же, на сайтах часто действуют промокоды, скидки или суперпредложения. Соответственно, приобрести желанную продукцию зачастую можно даже дешевле, чем в магазинах традиционного формата.

Обратная связь



Как и в магазинах розничной торговли, в режиме онлайн также можно получить информационную поддержку от квалифицированных менеджеров или консультантов. Задать вопрос можно через:

функционирующие прямо на сайтах онлайн-чаты;

горячую линию или функцию «Обратный звонок»;

социальные сети и мессенджеры.

Безопасность



В надежных магазинах, функционирующих на официальном уровне, приобретенные товары можно вернуть в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

К тому же, во время эпидемий и других чрезвычайных ситуаций онлайн-шопинг позволяет защититься от многих потенциальных рисков.