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- Покупатели уходят в онлайн: почему все больше украинцев предпочитает шопинг в интернет-магазинах
Покупатели уходят в онлайн: почему все больше украинцев предпочитает шопинг в интернет-магазинах
Стремительное развитие интернет-магазинов оказывает существенное влияние на предпочтения покупателей. Количество украинцев, готовых полностью или частично отказаться от офлайн-покупок в пользу онлайн-шопинга, увеличивается с каждым днем.
Что же мотивирует жителей Украины заказывать гаджеты и многие другие товары в интернете?
Покупки не выходя из дома
Чтобы отовариться в обычном магазине, необходимо потратить несколько часов свободного времени. Неудивительно, что офлайн-шопингу в торговых центрах практически всегда «сопутствует» усталость.
Благо, интернет-магазины позволяют делать покупки не только не выходя из дома, но и не отрываясь от повседневных дел. Заказать новый телевизор, пылесос или мультиварку можно пока готовится еда или же во время просмотра любимого фильма.
Для онлайн-шопинга нужен только телефон, планшет или персональный компьютер с доступом к интернету.
Удобный интерфейс
Все товары в виртуальных каталогах объединены в категории по общим признакам: предназначению и целям использования, визуальным характеристикам или стоимости. Это здорово облегчает процесс поиска нужных устройств и приспособлений.
Так, например интернет-магазин Cecotec предлагает покупателям сразу же при посещении официального сайта перейти в одну из доступных категорий:
- техника для уборки;
- техника для кухни;
- кофешоп;
- электротранспорт;
- техника для ухода за одеждой;
- красота и здоровье.
Адекватные цены
Стоимость товаров в интернет-магазинах в большинстве случаев соответствует цене, заявленной производителями. К тому же, на сайтах часто действуют промокоды, скидки или суперпредложения. Соответственно, приобрести желанную продукцию зачастую можно даже дешевле, чем в магазинах традиционного формата.
Обратная связь
Как и в магазинах розничной торговли, в режиме онлайн также можно получить информационную поддержку от квалифицированных менеджеров или консультантов. Задать вопрос можно через:
- функционирующие прямо на сайтах онлайн-чаты;
- горячую линию или функцию «Обратный звонок»;
- социальные сети и мессенджеры.
Безопасность
В надежных магазинах, функционирующих на официальном уровне, приобретенные товары можно вернуть в порядке, предусмотренном законодательством Украины.
К тому же, во время эпидемий и других чрезвычайных ситуаций онлайн-шопинг позволяет защититься от многих потенциальных рисков.