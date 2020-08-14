Сейм Польши осудил насилие со стороны белорусских властей

В резолюции, принятой в пятницу путем акламации, Сейм Польши осудил применение жестокого насилия и массовых репрессий властью Александра Лукашенко и попросил правительство о возможности быстро принимать беженцев из Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.



"Имея в виду общую борьбу поляков и белорусов за свободу и демократию, особенно в сотую годовщину Варшавской битвы 1920 года, оставаясь верными традиции "Солидарности" в сороковую годовщину ее основания, Сейм Республики Польша решительно осуждает применение жестокого насилия и массовых репрессий со стороны власти Александра Лукашенко против белорусского общества и фальсификации результатов президентских выборов в Республике Беларусь 9 августа 2020 года", - говорится в резолюции.



Добавляется, что в результате беспрецедентного масштаба жестокого насилия в отношении белорусских граждан погибли два человека, несколько сотен получили ранения, более 7000 были арестованы или задержаны, а огромное количество участников мирных акций протеста было избито офицерами ОМОН, милицией и спецподразделениями.



Кроме того Сейм, как отмечается в резолюции, - перед "драматической ситуацией" хочет "заверить всех белорусов в солидарности и поддержке".



"Мы настоятельно требуем от власти в Минске немедленно освободить всех арестованных и прекратить репрессии и насилие против общества", - говорится в резолюции.



Сейм также просил правительство начать предоставление гуманитарной помощи жертвам преследования в Беларуси и "создать возможность быстрого принятия политических беженцев из Беларуси".



"Сейм Республики Польша призывает Европейский парламент, Европейский совет и Европейскую комиссию принять решительные действия для поддержки белорусского гражданского общества", - говорится в резолюции.

