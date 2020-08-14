Украина сократила "красный список" до 70 стран

По состоянию на 14 августа в очередной раз обновлен список стран "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса. На этот раз список "красной зоны" сократился до 70 стран.



Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.



Таким образом, в "красной зоне" остаются популярные среди граждан Украины Албания и Черногория, а также Российская Федерация, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.



В "зеленую зону" теперь входят 124 страны, в том числе, Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.



По прибытию в Украину из страны "красной зоны" нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.