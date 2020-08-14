В Украине 92% граждан считают, что не болели коронавирусом - исследование

В Украине 92% граждан считают, что не болели коронавирусной болезнью, а 5% считают, что они или их родственники перенесли COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".



"92% граждан считают, что им не пришлось переболеть коронавирусом. В то же время 5% заявили, что они или их родственники перенесли COVID-19, 3% - затруднились ответить", - говорится в данных исследования.



Отмечается, что в региональном разрезе жители западных (8,6%) и центральных (5,4%) областей чаще выражали уверенность в том, что болели коронавирусом, чем жители южных (2,4%) и восточных (2,7% ) регионов. В возрастном разрезе украинцы старше 50 лет чаще высказывали мнение, что сами или их родственники перенесли болезнь, чем представители других возрастных групп.



Добавим, исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

