Рост минималки увеличит поступления в Пенсионный фонд - Минфин

Пенсионный фонд получит около 1,7 млрд грн, благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью журналу Фокус в пятницу, 14 августа.



"В этом году повышение минимальной зарплаты состоится в рамках 300 грн - с 4723 грн до 5000 грн., Что дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд", - сказал министр.



При этом бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует, заверил Марченко.



"А компании, которые платят налоги только с 4723 грн минимальной зарплаты, а остальное выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства", - подытожил министр.

