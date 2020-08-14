Тихановская анонсировала создание совета по трансферу власти

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти.



После оглашения результатов выборов она заявила, что готова к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь организовать такой диалог.



14 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии обнародовала окончательные результаты выборов президента, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за Тихановскую — 10,1 процента.



Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черечень. ЦИК отклонил их жалобы.



В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.



Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.

