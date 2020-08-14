До конца года в столице будет 3600 контейнеров для раздельного сбора мусора - Кличко

До конца года в Киеве будет в общем 3600 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Мы постепенно устанавливаем контейнеры для сортировки мусора. Во многих районах города они уже есть. Синие - для бумаги, желтые - для пластика, зеленые - для стекла. С начала этого года во дворах Киева установили 500 новых контейнеров-"колокольчиков" для раздельного сбора отходов. А к концу года таких контейнеров в столице будет в общем 3600", - сообщил Кличко.



Он также обратился к жителям города с просьбой не забывать сортировать мусор, потому что очень часто люди выбрасывают все отходы в одном пакете, и призвал сообщать о случаях порчи контейнеров вандалами.

