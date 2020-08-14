Зеленский не поедет в Беларусь до решения кризиса

Президент Владимир Зеленский не поедет в Беларусь до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется. Об этом заявилглава МИД Дмитрий Кулеба в эфире Украинского радио в пятницу, 14 августа.



"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы. Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и белорусским обществом. Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным", - сказал Кулеба.



Министр добавил, что у Украины в этом контексте есть своя история, подчеркнув, что в каждой стране есть своя специфика, и, очевидно, нужно начинать разговаривать и искать выход из сложившейся в Беларуси ситуации.



Кулеба отметил, что Беларусь – не просто сосед, а партнер и страна, с народом которой Украину многое связывает.



"И второй элемент: очень серьезные размышления внешнеполитического характера, военного характера. И мы должны четко держать в голове ответы на вопрос: что произойдет с Беларусью, если власть этого государства максимально ослабнет и окажется в тупике. Поэтому мы подходим принципиально, но взвешенно к оценке событий в Беларуси", - подчеркнул министр.

