ЕК заключила первый договор о закупке 300 млн доз вакцины

Еврокомиссия подписала первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба ЕК в пятницу, 14 августа.



"Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран - членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью приобретения еще 100 млн доз", - сказано в заявлении.



Это первое подобное соглашение, но, как гласит заявление, "Еврокомиссия продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин".



Также ЕК поясняет, что "регуляторные процессы будут гибкими, но при этом устойчивыми".



"Вместе с государствами-членами и Европейским медицинским агентством Еврокомиссия будет использовать существующие гибкие возможности в нормативной базе ЕС для ускорения выдачи разрешений и обеспечения доступности успешных вакцин от COVID-19. Это включает ускоренную процедуру авторизации и гибкость в отношении маркировки и упаковки", - подытожили в ЕК.

