Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой

Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимой ситуацию с перегрузкой фур и призывает срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.



Как сообщает пресс-служба главы государства, по время традиционного селекторного совещания в пятницу глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отчитался о ситуации с предотвращением перегрузки дорог.



Так, по его словам, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С. Клименко отметил, что в такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.



"Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта", - говорится в сообщении.



В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.



Он также добавил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте

